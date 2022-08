Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Streit in Regionalbahn eskaliert

Rottenburg - Tübingen (ots)

Am gestrigen Abend (03.08.2022) gerieten zwei Männer in einer Regionalbahn auf dem Weg von Rottenburg nach Tübingen in eine handfeste Auseinandersetzung. Ein 29- Jähriger und ein 35-Jähriger gerieten, nach einem gemeinsamen Besuch eines Freundes, gestern Abend (03.08.2022) gegen 21:15 Uhr in der Regionalbahn zwischen Rottenburg und Tübingen wohl derart in Streit, dass der eine ein zerrissenes T-Shirt und der andere einen Cut über dem Auge davon trug. Die beiden deutschen Staatsangehörigen waren mit jeweils über 2 Promille stark alkoholisiert. Der Grund für die Streitigkeit ist bislang Gegenstand der Ermittlungen. Der 35-Jährige, der ein Cut über dem Auge hatte, wurde mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens in ein Klinikum verbracht. Der 29-Jährige blieb soweit unverletzt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.

