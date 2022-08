Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung in der S-Bahn

Kornwestheim (ots)

In der gestrigen Montagnacht (01.08.2022) kam es in einer S-Bahn am Bahnhof Kornwestheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren verletzten Personen. Bisherigen Informationen zufolge fuhren drei junge Männer im Alter zwischen 23 und 26 Jahren zunächst mit der S-Bahn der Linie S5 in Richtung Stuttgarter Hauptbahnhof. Kurz vor dem Bahnhof Kornwestheim soll sich eine 62-jährige Reisende gegen 22:45 Uhr über die laute Musik des 24-jährigen syrischen Staatsangehörigen und seiner beiden Begleiter beschwert haben, woraufhin sie offenbar von den jungen Männern umgehend körperlich attackiert und getreten wurde. Einen 14 Jahre alten Jugendlichen, welcher die Musiklautstärke wohl ebenfalls beanstandet hatte, sollen die drei Beschuldigten ebenso getreten haben. Sein mit ihm reisender 17-jähriger Bruder versuchte daraufhin offenbar den 14-Jährigen zu verteidigen und schlug bisherigen Erkenntnissen zufolge mit seinem Mobiltelefon auf den Hinterkopf des 26 Jahre alten Angreifers, der hierdurch eine Platzwunde erlitt. Daraufhin soll es auch zwischen den 23 bis 26 Jahre alten Männern und dem 17-jährigen deutschen Staatsangehörigen zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Die beiden 14 und 17 Jahre alten Brüder, sowie der 26-jährige Beschuldigte wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

