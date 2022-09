POL-PB: Beide 24-Stunden-Wachen mit Defibrillatoren ausgestattet

Paderborn (ots) - (mb) Am Wochenende sind an der Breslauer Straße zwei beladene Sattelzüge eines Paderborner Transportunternehmens entwendet worden. Die Sattelzüge wurden am Samstag, 17.09.2022, gegen 17.00 Uhr, auf den Parkstreifen rechts und links der Breslauer Straße in Höhe der Waldenburger Straße abgestellt. Am Sonntag stellten die Fahrer gegen 12.00 Uhr die Diebstähle der Fahrzeuge fest. Bei beiden ...

