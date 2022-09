POL-PB: Einbruch in Wohnhaus

Lichtenau, Zum Breikedahl (ots) - Am Samstagmorgen stellten die Bewohner eines Wohnhauses in der Straße Zum Breikedahl in Lichtenau fest, dass in der Nacht in ihrem Heim eingebrochen worden war. So fanden sie alle Räume im Erdgeschoss durchwühlt vor. Ersten Ermittlungen zufolge haben unbekannte Täter zunächst erfolglos versucht, durch Aufhebeln der Haustür in das Haus zu gelangen. Daraufhin hebelten sie das Fenster ...

