Polizei Paderborn

POL-PB: Nächtlicher Einbruch in Wohnhaus

Lichtenau, Zum Breikedahl (ots)

Am Samstagmorgen stellten die Bewohner eines Wohnhauses in der Straße Zum Breikedahl in Lichtenau fest, dass in der Nacht in ihrem Heim eingebrochen worden war. So fanden sie alle Räume im Erdgeschoss durchwühlt vor. Ersten Ermittlungen zufolge haben unbekannte Täter zunächst erfolglos versucht, durch Aufhebeln der Haustür in das Haus zu gelangen. Daraufhin hebelten sie das Fenster zur Küche auf und gelangten so in das Gebäude. Im Erdgeschoss wurden daraufhin alle Räume betreten, wo die Täter dann alle Schränke geöffnet und durchwühlt haben. Zum erbeuteten Diebesgut gibt es bisher noch keine Angaben. Zeugen, die vielleicht auch schon am Vortag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 05251-3060 bei der Polizei in Paderborn zu melden.

