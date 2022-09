Polizei Paderborn

POL-PB: Person von Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Salzkotten, Franz-Kleine-Straße (ots)

Am Samstagmorgen gegen 06:45 Uhr hielt ein 51-Jähriger aus Lippstadt seinen Pkw Mercedes in der Franz-Kleine-Straße am Ortsrand Salzkottens an, weil sein 31-jähriger, aus Emsdetten stammender Beifahrer eine Zigarette rauchen wollte. Der Emsdettener stieg daraufhin aus dem Pkw aus und stellte sich zum Rauchen neben das Fahrzeug. Aus noch nicht bekannten Gründen fuhr der Lippstädter mit dem Pkw an, worauf der 31-Jährige aus Emsdetten von dem Fahrzeug erfasst wurden und stürzte. Der 31-Jährige zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde nach erster Behandlung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Bielefeld geflogen. Die Unfallstelle war für die Dauer von 2 Stunden für den Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen zum exakten Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell