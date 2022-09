Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: hochwertige Räder von Pkw gestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum von Samstag, 03.09.2022, 14.00 Uhr, bis Sonntag, 04.09.2022, 17.00 Uhr, haben Unbekannte vier hochwertige Räder von einem Mercedes-Benz abgeschraubt und gestohlen. Der Mercedes-Benz stand auf einem Parkplatz vor einem Autohaus in der Straße "Am Buchrain". Der Diebstahlschaden beträgt etwa 8.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

