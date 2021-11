Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Verkehrsunfall mit drei beschädigten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Samstagmittag gegen 11:20 Uhr ereignete. Eine 24-jährige VW-Lenkerin befuhr die Schaichhofstraße und kommt hierbei aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidiert sie mit einem am Fahrbahnrand geparkten Audi und schob diesen im weiteren Verlauf auf einen davor geparkten Skoda. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin sowie der Audi waren aufgrund des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

