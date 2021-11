Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fahrradfahrerin mit Kind gestürzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag kam es gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Freiburger Allee. Hierbei befuhr eine 29-jährige Radfahrerin die Straße in Richtung Schönbuchstraße und wollte nach links in die Eugen-Bolz-Straße abbiegen. Vermutlich aufgrund eines Defektes am Vorderrad kam sie ins Schlingern und schließlich zu Fall. Durch den Unfall zog sich die Frau leichte Kopfverletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. Sie hatte keinen Helm getragen. Ein einjähriges Kind, welches sich als Mitfahrer auf dem Fahrrad befand, wurde ebenfalls leicht verletzt. Dieses saß in einem Kindersitz und trug einen Helm, eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell