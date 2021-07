PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Gefahr durch ausströmendes Gas+++

Limburg (ots)

Pressemeldung der Kriminalpolizei

1. Gefahr durch ausströmendes Gas,

Merenberg-Allendorf, Limburger Straße, Samstag, 10.07.2021, 14:20 Uhr

(wie)Am Samstagnachmittag kam es durch eine hohe Gaskonzentration zu einer erhöhten Brandgefahr in einer Garage in Allendorf. Polizei und Feuerwehr wurden vom Gasnetzbetreiber informiert, dass eine gefährlich hohe Gaskonzentration vor einem Haus in Merenberg-Allendorf gemessen worden war. Somit rückten Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und Polizei zur Einsatzstelle in der Limburger Straße aus. Der Bereich wurde großräumig evakuiert. Nachdem die Feuerwehr die Gasquelle konkret lokalisieren konnte, brach sie die betroffene Garage auf und stellte dort mehrere offene Gasflaschen fest. Nachdem diese zugedreht wurden und der Bereich ausreichend belüftet worden war, bestand keine Gefahr mehr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, die Hintergründe sind derzeit unklar.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell