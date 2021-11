Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Alkoholisiert gegen geparkten Pkw gefahren - Führerschein beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr befuhr der 60-jährige Lenker eines Iveco Kleintransporters die Kniebisstraße im Norden Magstadts, als er plötzlich gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf eines 43-Jährigen prallte. Der Golf wurde durch die Wucht des Aufpralls um 90 Grad gedreht und kam in einer Hofeinfahrt wieder zum Stehen. Der Iveco-Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt, beide Fahrzeuge wurden jedoch stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, weshalb er sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen musste. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

