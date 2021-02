PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Terrassentüren halten stand +++ Kat-Diebe unterwegs +++ Wahlplakate entwendet und beschädigt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher scheitern an Terrassentüren, Oberursel, Im Hopfengarten / Bommersheimer Straße, 06.02.2021, 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr / 05.02.2021, 09.55 Uhr bis 07.02.2021. 19.00 Uhr (pa)Gleich zweimal mussten Einbrecher am Wochenende in Oberursel ohne Beute wieder abziehen. Unbekannte begaben sich am Samstag zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr auf die Terrasse eines Reihenhauses in der Straße "Im Hopfengarten". Die Täter unternahmen den Versuch, sich durch das Aufhebeln der Terrassentür Zugang ins Innere des Hauses zu verschaffen. Zwar verursachten sie hierbei an der Tür einen Schaden von einigen Hundert Euro, jedoch hielt die Tür ihren Hebelversuchen stand, sodass sie unverrichteter Dinge wieder abzogen. Dasselbe ereignete sich zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend an einem Einfamilienhaus in der Bommersheimer Straße. Auch hier blieb es bei einem Sachschaden an der angegangenen Tür. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

2. Katalysatordiebe machen Beute, Kronberg im Taunus, Freiherr-vom-Stein-Straße, 05.02.2021, 11.00 Uhr bis 06.02.2021, 10.00 Uhr (pa)In Kronberg wurde von Freitag auf Samstag der Katalysator eines Opels gestohlen. Das Fahrzeug - ein roter Astra älteren Baujahres - war in der Freiherr-vom-Stein-Straße geparkt, als Unbekannte das Abgasrohr vor und hinter dem Katalysator durchtrennten und diesen entwendeten. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagvormittag, 11.00 Uhr und Samstagvormittag, 10.00 Uhr. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 Hinweise entgegen.

3. Jugendliche entwenden Wahlplakat, Wehrheim, Wiesenau, 07.02.2021, gg. 02.50 Uhr (pa)In der Nacht zum Sonntag wurde in Wehrheim der Diebstahl eines Wahlplakates beobachtet. Die Tat ereignete sich gegen 02.50 Uhr in der Straße "Wiesenau". Dort entwendeten zwei Jugendliche das Plakat, um es anschließend mit Feuer zu entzünden. Die nasse Wetterlage verhinderte dies jedoch. Ein aufmerksamer Anwohner, der auf das Geschehen aufmerksam geworden war, sprach die beiden Jugendlichen an, woraufhin diese die Flucht in Richtung Bahnhof ergriffen. Beide seien männlich und dunkel gekleidet gewesen, unter anderem mit Kapuzenpullovern. Einer habe einen Rucksack mitgeführt. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Unbekannte bekleben Wahlplakate, Usingen, Schloßplatz / Am Riedborn, 06.02.2021, 19.00 Uhr bis 07.02.2021, 18.15 Uhr (pa)Von Samstag auf Sonntag beklebten Unbekannte in Usingen mehrere Wahlplakate. Insgesamt vier Plakate wurden am Schloßplatz sowie in der Straße "Am Riedborn" mit Aufklebern versehen, woraufhin die betroffene Partei sie entfernte und Anzeige erstattete. Hinweise werden unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 durch die Kriminalpolizei in Bad Homburg entgegengenommen.

5. Zwei Pkw nach Auffahrunfall abgeschleppt, Bundesstraße zwischen Glashütten und Königstein, 07.02.2021, gg. 12.30 Uhr (pa)Ein Sachschaden von schätzungsweise 13.000 Euro entstand am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B8 zwischen Glashütten und Königstein. Gegen 12.30 Uhr war eine 57-jährige Frankfurterin mit ihrem Volkswagen von Glashütten kommend in Richtung Königstein unterwegs, als sie kurz vor der Einmündung Tillmannsweg verkehrsbedingt anhalten musste. Dies bemerkte der 27-jährige Fahrer eines nachfolgenden BMW zu spät. Er fuhr gegen das Heck des VW, wodurch an beiden Pkw erheblicher Sachschaden entstand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch den Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell