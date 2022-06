Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Erneute Straftaten im Straßenbahntunnel am Rathauscenter

Ludwigshafen (ots)

Nach einem Brand eines Schienenbaggers am 19.05.2022 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5229704) im Straßenbahntunnel am Rathauscenter kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag (30. - 31.05.2022) dort erneut zu Sachbeschädigungen. Unbekannte schlugen Scheiben von Fahrzeugen ein, sprühten Graffitis und versuchten ein weiteres Feuer zu legen was jedoch misslang. Zudem wurden Werkzeuge gestohlen. Der Schaden wird auf rund 10.000EUR geschätzt, die Ermittlungen dauern an. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell