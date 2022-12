Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Personensuche mit gutem Ausgang

Landkreis Wittmund (ots)

Wittmund - Personensuche mit gutem Ausgang

Am Sonntag ist es in Wittmund zu einer Personensuche gekommen. Eine 80 Jahre alte Frau wurde gegen 13.45 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt musste davon ausgegangen werden, dass sie ihre Wohnanschrift fußläufig in unbekannte Richtung verlassen hatte. Da die Vermisste möglicherweise desorientiert und dünn bekleidet unterwegs war, wurde mit Unterstützung der Feuerwehr der Stadt Wittmund eine umfangreiche Personensuche gestartet. Letztlich konnte die Seniorin in einem Kellerabteil ihres Wohnhauses aufgefunden werden. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Fahndungsmaßnahmen waren gegen Mitternacht beendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell