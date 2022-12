Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Autos in Wohngebiet aufgebrochen

Wittmund - Betrug

Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Autos in Wohngebiet aufgebrochen

Unbekannte haben in Esens in der Nacht zu Dienstag mehrere Autos aufgebrochen. Die Täter schlugen bei mindestens drei Autos, in denen sich auf dem Beifahrersitz eine Handtasche befand, die Seitenscheiben ein. Sie durchsuchten die Taschen und entwendeten daraus die Geldbörsen mitsamt Bargeld. Die Taten ereigneten sich nach derzeitigem Erkenntnisstand im Wolder Weg, Hayungshauser Weg und in der Diedrich-Müller-Straße. Vermutlich waren die Täter auf der Suche nach möglichem Diebesgut über mehrere Stunden im westlichen Stadtgebiet unterwegs. Anwohner, die in der genannten Umgebung verdächtige Personen wahrgenommen oder auf ihren Grundstücken festgestellt haben oder sogar Kameraaufnahmen besitzen, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971 926500 zu melden. Die Polizei rät eindringlich, keine Wertgegenstände oder Handtaschen in Fahrzeugen zurückzulassen.

Wittmund - Betrug

Zu einem Betrug kam es in Wittmund. Eine 60-jährige Frau erhielt vergangene Woche eine Nachricht auf ihrem Handy. Unter dem Vorwand, ihre Tochter würde sich in einer Notlage befinden, brachten Betrüger sie dazu, dass sie sensible Kontodaten weitergab. Dadurch wurde die Frau um eine vierstellige Eurosumme betrogen. Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Nummern oder verdächtigen Anrufen besonders misstrauisch zu sein und die Identität des Kontaktes zu prüfen, insbesondere wenn es um eine Geldüberweisung oder sensible Kontodaten geht. Sobald Zweifel aufkommen, sollten sich Betroffene Rat bei Familienangehörigen holen oder die Polizei informieren. PIN- oder TAN-Nummern sollten niemals an Dritte weitergegeben werden - auch nicht am Telefon oder per E-Mail. Wenn derartige Daten abgefragt werden, ist davon auszugehen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es in Wittmund gekommen. In der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Samstag, 15 Uhr, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich mit einem Transporter einen VW Crafter in der Richthofenstraße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

