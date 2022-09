POL-WAF: Oelde. Sportwagen angefahren

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwoch (31.08.2022) einen VW Kombi in Ahlen angefahren, ihn beschädigt, sich nicht gekümmert und ist weitergefahren. Der weiße Pkw muss zwischen 01.00 Uhr und 03.50 Uhr beschädigt worden sein - in dieser Zeit war er an der Sattelstraße in Fahrtrichtung abgestellt. Hinweise zum Beteiligten bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

