Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich, der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund und des Hauptzollamts Oldenburg

Durchsuchungen wegen Verdachts des Menschenhandels

Beamtinnen und Beamte einer Ermittlungsgruppe bestehend aus Kräften der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund und des Hauptzollamts Oldenburg haben mit Beschlüssen des Amtsgerichts Aurich am Mittwoch, 14.12.2022, acht Objekte in den Landkreisen Aurich, Leer und Wittmund durchsucht. Hintergrund der Durchsuchungen sind Ermittlungen wegen des Verdachts von Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung von Arbeitskräften. Die Ermittlungen richten sich gegen eine 64 Jahre alte Frau aus Aurich.

Die Beschuldigte steht im Verdacht, die Zwangslange von Personen aus dem Ausland ausgenutzt zu haben und diese als 24-Stunden-Pflegekräfte in Deutschland eingeschleust und unter ausbeuterischen Verhältnissen vermittelt zu haben. Die Vermittlung der Arbeitskräfte und mutmaßlichen Opfer erfolgte unter anderem über Annoncen in Lokalzeitungen. Der wirtschaftliche Schaden, der durch das Geschäftsmodell entstand, wird derzeit auf etwa 300.000 Euro geschätzt.

Nach vorangegangenen umfangreichen Ermittlungen durchsuchten am Mittwoch insgesamt rund 50 Kräfte von Zoll und Polizei in Aurich, Südbrookmerland, Moormerland, Neuschoo und Wittmund diverse Wohn- und Kontaktanschriften sowie Aufenthaltsorte mutmaßlicher Opfer. An einer Anschrift in Aurich konnte von den eingesetzten Kräften auch die Beschuldigte angetroffen werden. Die Frau wurde erkennungsdienstlich behandelt.

Im Rahmen der Durchsuchungen konnten diverse Beweismittel wie Datenträger und Dokumente sichergestellt werden. Die Auswertung der Beweismittel dauert noch an.

Die Ermittlungen werden fortgeführt.

