POL-AUR: Wittmund - Fernseher unerlaubt entgegengenommen

Wittmund - Brandstiftung: Zeugen gesucht

Kriminalitätsgeschehen

In Wittmund wurde ein Fernseher an die falsche Person übergeben. Bereits am vergangenen Dienstag, 13.12.2022, lieferte eine Speditionsfirma gegen 14.35 Uhr einen Fernseher aus. Vor einem Café am Markplatz in Wittmund gab eine derzeit unbekannte, männliche Person auf Nachfrage an, dass sie die Lieferung des Fernsehers erwarte. Der Mann nahm den Fernseher an sich und entfernte sich mit dem fast 30 Kilogramm schweren Paket von der Örtlichkeit. Im Anschluss stellte sich heraus, dass der Unbekannte nicht der rechtmäßige Empfänger der Lieferung war. Die Polizei Wittmund sucht daher einen 30 bis 40 Jahre alten Mann mit schlanker Statur, 175 cm bis 180 cm groß, mit bis zum Nacken reichenden braunen Haaren. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans und einem schwarzen knielangen Mantel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Nach einem Brand in der Leerhafer Straße in Wittmund am Samstag, 17.12.2022, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 6 Uhr war auf einem Grundstück im Bereich einer Holzhütte ein Feuer ausgebrochen. Durch den Brand wurden auch ein Carport und ein Pkw beschädigt. Die Polizei ermittelt diesbezüglich wegen Brandstiftung. Die Polizei Wittmund bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04462 9110.

