POL-HI: Bauwagen von Kindergarten aufgebrochen und Bargeld gestohlen

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Wellweg, Höhe Hausnr 31,(lü) Bereits am Wochenende, 26.08.2022, ca. 16.00 Uhr, bis zum 29.08.2022, ca. 07.00 Uhr, wurde ein schwarzer Toyota Aygo einer 65-jährigen aus Sarstedt beschädigt, der im Wellweg am rechten Straßenrand in Rtg. Schubertstraße gestanden hatte. Der Schaden am Aygo wird auf ca. 300,00 Euro geschätzt. Festgestellte Unfallspuren lassen den Schluss zu, dass es sich bei ...

mehr