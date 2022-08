Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht im Wellweg in Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Wellweg, Höhe Hausnr 31,(lü) Bereits am Wochenende, 26.08.2022, ca. 16.00 Uhr, bis zum 29.08.2022, ca. 07.00 Uhr, wurde ein schwarzer Toyota Aygo einer 65-jährigen aus Sarstedt beschädigt, der im Wellweg am rechten Straßenrand in Rtg. Schubertstraße gestanden hatte. Der Schaden am Aygo wird auf ca. 300,00 Euro geschätzt. Festgestellte Unfallspuren lassen den Schluss zu, dass es sich bei dem Verursacher vermutlich um einen Radfahrer gehandelt haben könnte. Zeugen werden gebeten, sie bei der Polizei Sarstedt, unter Tel.-Nr.: 05066/9850 zu melden

