Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von vier Kompletträdern eines BMW in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze (pie). In der Nacht von Sonntag (28.08.2022) auf Montag (29.08.2022) kam es in der Wilhelm-Raabe-Straße in 31008 Elze zum Diebstahl von vier Kompletträdern eines BMW. Durch unbekannte Täter wurde der tatbetroffene 3er BMW, der geparkt am Fahrbahnrand stand, aufgebockt und anschließend alle vier Reifen entfernt. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

