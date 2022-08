Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Algermissen

Hildesheim (ots)

Algermissen, Neue Straße, Höhe Hausnr. 47 (lü) Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 29.08.2022, zwischen 12.00 Uhr und 17.15 Uhr, mit seinem Fahrzeug den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mercedes Benz, Typ: 180, einer 78-jährigen aus Algermissen am linken Außenspiegel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Mercedes wird auf ca. 500,00 Euro geschätzt. Die Polizei Sarstedt bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Tel.-Nummer: 05066/9850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell