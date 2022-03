Polizei Eschwege

POL-ESW: falscher BKA-Beamter

Eschwege (ots)

Um 10:30 Uhr erschien am gestrigen Vormittag ein unbekannter Mann an einem Wohnhaus in der Eschweger Straße in Wichmannshausen. Nachdem ihm die 67-Jährige Bewohnerin geöffnet hatte, stellte er sich als BKA(Bundeskriminalamt)- Beamter vor. Dieser wies sich mit einer Art Visitenkarte aus und zeigte diese aus einiger Entfernung, so dass eine Überprüfung auf diese Art und Weise nicht möglich war. Dabei gab er gegenüber der 67-Jährigen an, dass sie über Falschgeld verfüge und darin involviert sei. Die 67-Jährige erkannte jedoch sofort, dass es sich hierbei um einen Betrugsversuch handelt und verwies den Mann des Grundstücks; anschließend informierte sie die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Tatverdächtiger nicht mehr ermittelt werden. Dieser soll mit einem blauen Pkw mit Wiesbadener (WI) - Kennzeichen unterwegs gewesen sein.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschreiben werden: Ca. 170 cm groß, von stabiler (kräftiger) Figur, ca. 40 Jahre alt mit dunkelbraunem kurzen Haaren. Die Oberbekleidung hatte auffällige orangefarbene Applikationen. Er sprach hochdeutsch und führte eine Aktenmappe mit. Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Tipps der Polizei:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, - den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die - angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

