Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel) Gäste geraten in Streit

Singen (ots)

Hangreiflich wurde eine Auseinandersetzung am Sonntagabend in einem Café in der Hegaustraße. Kurz vor 22 Uhr gerieten ein 51-jähriger und 43-jähriger Mann zunächst verbal aneinander. Wenig später ging es dann auch körperlich zur Sache. Ein 54-jähriger Gast ging bei dem Streit dazwischen, bekam aber offenbar einen Hieb ins Gesicht. Als die Polizei kam, saß der 54-Jährige mit einer Kopfverletzung vor der Gaststätte. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Was genau die Ursache für den Streit war und wie die Auseinandersetzung im Einzelnen erfolgte, muss die Polizei Singen noch ermitteln. Sie geht einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung nach.

