Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Dieb hat es auf hochwertige Uhren abgesehen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Uhren im Wert von mehreren zehntausend Euro hat ein bislang Unbekannter bei einem Einbruch am Sonntag in Leopoldshafen erbeutet.

Zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr verschaffte sich der Dieb über die Kellertür Zutritt in das Wohnhaus in der Nähe der Frankfurter Straße. Dort begibt er sich zielstrebig in ein Zimmer im Erdgeschoss und entwendete hier die hochwertigen Uhren. Anschließend verlässt er das Haus auf demselben Weg, auf welchem er es betreten hat.

Ob der Täter durch die Rückkehr des Hauseigentümers gestört wurde, oder ob er von den Uhren wusste und gezielt nur diese stehlen wollte, ist bis dato nicht geklärt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt ist nun auf der Suche nach Zeugen die im Umfeld der Frankfurter Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721/967180 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell