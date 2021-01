Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Spezialkräfte der Polizei aufgrund Bedrohungslage im Einsatz

BrettenBretten (ots)

Aufgrund einer mutmaßlichen Bedrohungslage waren am Montagfrüh Kräfte des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg in der Melanchtonstraße in Bretten im Einsatz.

Zeugen hatten der Polizei in der Nacht zum Montag gegen 02.15 Uhr telefonisch mitgeteilt, wonach eine 30 Jahre alte Frau möglicherweise in ihrer Wohnung bedroht werde. Zahlreiche Kräfte des Polizeipräsidiums Karlsruhe waren angesichts dieser unklaren Lage im Einsatz.

Schließlich drangen die hinzugerufenen Spezialbeamten gegen 06.25 Uhr in die Wohnung ein. Die Frau und ihre Kinder wurden wohlbehalten angetroffen. Mögliche Tatverdächtige waren nicht beziehungsweise nicht mehr vor Ort.

Derzeit dauern zu genauen Hintergründen die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat Bruchsal noch an.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell