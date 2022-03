Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 22.03.22

Eschwege (ots)

Unfallflucht

Nachträglich angezeigt wurde gestern noch eine Unfallflucht, die sich zwischen dem 17.03.22, 10:00 Uhr und dem 19.03.22, 10:00 Uhr in der Straße "Hainbachwiesen" in Bad Sooden-Allendorf ereignet hat. In Höhe Haus-Nr. 9 wurde in diesem Zeitraum ein 3er BMW im linken Heckbereich angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 250 EUR entstand. Hinweise: 05652/9279430.

Wildunfall

Um 19:56 Uhr befuhr gestern Abend ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal mit einem Pkw die B452 von Reichensachsen in Richtung Eschwege. In Höhe der dortigen Domäne kam es zum Zusammenstoß mit einem Hasen, wodurch Sachschaden an dem Pkw entstand. Der Hase überlebte den Aufprall nicht.

Sachbeschädigung an Fahrplantafeln

Sowohl an der Haltestelle in der Südstraße als auch an der Haltestelle am Bahnhof in Niederhone wurden am gestrigen Abend, zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr die Fahrplantafeln mutwillig beschädigt. Zeugen haben in diesem Zusammenhang drei Jugendliche gesehen. Der Sachschaden wird mit 400 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl aus Paket

Am 21.03.2022 wurde zwischen 15.50 Uhr und 18:20 Uhr aus einem gelieferten Paket, das vor der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Niederhoner Straße in Eschwege abgestellt wurde, der Inhalt entwendet. Als die Geschädigte heimkam, bemerkte sie, dass das Paket aufgerissen wurde und eine bestellte Tablet-Hülle und -Folie im Wert von 40 EUR gestohlen worden war. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall auf Parkplatz

Um 09:13 Uhr befuhr gestern Morgen eine 35-Jährige aus Gerstungen mit ihrem Pkw die Frauenbörner Straße (L 3247) in Herleshausen ortsauswärts und beabsichtigte nach rechts in die Straße "Im Ölgrund" abzubiegen. Im Einmündungbereich stand zu dieser Zeit ein Kraftomnibus, der von einem 56-Jährigen aus Bischofroda gefahren wurde. Dieser beabsichtigte vom Hallenbad kommend in Richtung Herleshausen abzubiegen. Beim Abbiegen touchierte der Bus den abbiegenden Pkw im linken Heckbereich, wodurch ein Sachschaden von ca. 4000 EUR entstand.

Wildunfall

Um 05:00 Uhr kollidierte am 21.03.22 ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Langenwetzendorf mit einem Frischling, als er auf der B 7 zwischen Rittmannshausen und Netra unterwegs war. Während der 60-Jährige von einem anderen Pkw überholt wurde, querte das Tier die Bundesstraße, so dass der Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Durch den Aufprall wurde auch der Kühlergrill beschädigt, worauf die Kühlerflüssigkeit austrat und der Pkw nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich gestern in der Straße "Am Rasen" in Werleshausen. Zwischen 20.30 Uhr und Mitternacht wurde ein schwarzer VW Golf vermutlich beim Vorbeifahren gestreift. Der Golf wurde dadurch vom hinteren bis zum vorderen Radkasten sowie an den beiden Türgriffen beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 900 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Wildunfall

Zwischen Kleinalmerode und Witzenhausen ereignete sich gestern Abend, um 19:05 Uhr, ein Wildunfall, nachdem ein Reh von dem Fahrzeug eines 44-Jährigen aus Neu-Eichenberg erfasst wurde. Das Reh verendete unweit der Unfallstelle; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw durch Kleber

Zwischen dem 14.03.22 und dem 21.03.22 wurde im Ritzmühlenweg in Witzenhausen ein VW Golf durch Unbekannte beschädigt. Diese haben mittels eines Flüssigklebers den Griff der linken hinteren Tür zugeklebt. Auch an einem Pkw Hyundai waren gestern Morgen derartige Klebespuren festzustellen; diese wurden an dem Türgriff der Fahrertür festgestellt. Der Pkw stand unweit des VW Golf. Der Tatzeitraum wird in diesem Fall zwischen dem 20.03.22, 15:00 Uhr und dem 21.03.22, 07:30 Uhr angegeben. Der Gesamtschaden beträgt ca. 250 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Fahrraddiebstahl

Ein silbernes Mountainbike GT "Avalanche" im Wert von 1000 EUR wurde zwischen dem 18.03.22, 15:00 Uhr und dem 20.03.22, 18:30 Uhr in Witzenhausen entwendet. Das Rad war mit einem Kettenschloss am Fahrradständer am Bahnhof in Witzenhausen abgestellt und gesichert gewesen. Hinweise: 05542/93030.

