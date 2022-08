Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr auf der L 488 zwischen Westerberg und Lamspringe

Hildesheim (ots)

Lamspringe (neu) - Am vergangenen Freitag, 26.08.2022, kam es gegen 12:20 Uhr auf der L 488 zwischen den Ortschaften Westerberg und Lamspringe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Lkw. Der Linienbus kam aus Richtung Lamspringe. In einer für ihn scharfen Linkskurve kam dem Bus ein Lkw entgegen. Beide Fahrzeuge berührten sich seitlich im Kurvenverlauf, weshalb der Bus an der linken Seite beschädigt wurde. Der Lkw hielt nicht an der Unfallstelle an und fuhr weiter in Richtung Lamspringe. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt.

Von den Businsassen wurde niemand verletzt.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, bzw. sachdienliche Hinweise zum unfallflüchtigen Lkw geben können, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/91160.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell