Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Grünstadt) Sachbeschädigung durch Feuer

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 02.06.22, kurz nach 17 Uhr zündete ein Mann mehrere Rucksäcke der Auslage vor einem Ladengeschäft in der Grünstadter Fußgängerzone an. Der etwa 40-jährige trug ein Fußballtrikot und kurze helle Hosen. Er entfernte sich nach der Tat in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 entgegen.

