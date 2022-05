Polizei Köln

POL-K: 220511-4-K/BAB Lkw-Fahrer bei Auffahrunfall auf A61 lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 61 ist am Mittwochnachmittag (11. Mai) ein Lkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der noch nicht abschließend identifizierte Mann mit seinem 40-Tonner vom Kreuz Bliesheim aus in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs, als er gegen 16.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug prallte. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Fahrer aus seinem Führerhaus befreien. Per Rettungshubschrauber kam der Schwerstverletzte in ein Krankenhaus. Für Landung und Start mussten zwischenzeitig beide Richtungsfahrbahnen voll gesperrt werden. Die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten werden sich voraussichtlich noch bis in den späteren Abend hinziehen. Bereits jetzt hat sich ein kilometerlanger Rückstau gebildet. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Rheinbach teils ab- und teils an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Das Kölner Verkehrsunfallaufnahmeteam ist im Einsatz. (cr/cg)

