POL-K: 220511-1-K Jaguar schleudert gegen Laterne - Fahrer mutmaßlich übermüdet

Köln (ots)

Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Übermüdung ist am Dienstagabend (10. Mai) auf dem Liverpooler Platz in Chorweiler ein 22 Jahre alter Kölner mit einem Jaguar S-Type in einer Kurve gegen den Bordstein gefahren und gegen eine Laterne geschleudert. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer, der bei dem Aufprall schwer verletzt wurde, zudem ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/cs)

