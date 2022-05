Polizei Köln

POL-K: 220510-1-K Zeugenaufruf: Porsche 964 Oldtimer aus Tiefgarage gestohlen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Köln (ots)

In der Zeit zwischen dem 1. und dem 6. Mai haben unbekannte Täter einen 31 Jahre alten Oldtimer Porsche 964 Carrera aus einer Tiefgarage in der Lukasstraße im Stadtteil Neuehrenfeld gestohlen. Der Eigentümer (42) hatte das graue Sportcabriolet verschlossen und mit einer Plane abgedeckt auf dem Stellplatz geparkt. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang, den Tatverdächtigen und/oder zum Verbleib des Wagens mit Kölner Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 zu melden. (cr/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell