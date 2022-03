Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Auffahrunfall auf der Milsper Straße

Schwelm (ots)

Eine 21-jährige Ennepetalerin verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag leicht. Die Frau war auf der Milsper Straße in Richtung Wuppertal unterwegs. An der Kreuzung zur Brunnenstraße / Berliner Straße bemerkte sie zu spät, dass die vor ihre fahrende 57-jährige Breckerfelderin an der dortigen Ampel bremste. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich die 21-jährige nach links aus. Hierbei touchierte sie den Skoda der 57-Jährigen und stieß gegen den auf dem Linksabbiegerstreifen stehenden Golf eines 59-Jährigen. Die 21-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

