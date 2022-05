Polizei Köln

POL-K: 220509-5-K Kleinkraftradfahrer flüchtet mit Sozius vom Unfallort - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Oberstraße in Köln-Westhoven am Dienstagmittag (3. Mai) sucht das Verkehrskommissariat 2 derzeit nach dem Fahrer eines türkisfarbenen Kleinkraftrades und seinem Sozius. Beide Männer trugen zum Unfallzeitpunkt weiße Oberbekleidung und schwarze Hosen.

Zeugenaussagen zufolge soll das etwa 20 -25 Jahre alte Duo gegen 13.30 Uhr mit dem auffälligen Roller in Höhe Hausnummer 101 gegen einen geparkten Ford Fiesta gefahren und anschließend in Richtung Poll geflüchtet sein. Der Fahrer des Kleinkraftrades, an dem kein Kennzeichen angebracht war, zog sich bei der Kollision eine Verletzung an der Hand zu.

Zeugen, die Hinweise auf das Unfallgeschehen und/oder die Identität der beiden Männer geben können, werden gebeten telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden. (al/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell