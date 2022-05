Polizei Köln

POL-K: 220511-3-K Räuber mit grüner Sturmhaube überfällt Porzer Büdchen - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Überfall auf einen Kiosk mit Videoüberwachung auf der Hauptstraße im Stadtteil Porz am Dienstagabend (10. Mai) um 23.55 Uhr fahndet die Polizei Köln nach einem etwa 1,80 Meter großen und mit einer dunklen Jogginghose sowie einem dunklen Sweatshirt bekleideten Mann. Der Gesuchte trug eine grüne Sturmhaube und war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet.

Aufgrund der Gegenwehr des 30 Jahre alten Kioskangestellten erbeutete der Räuber nur einen Teil des Kasseninhalts und lief auf der Hauptstraße in Richtung Steinstraße. Als mögliches Fluchtfahrzeug kommt ein dunkles Auto in Betracht, welches mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort weggefahren sein soll.

Zeugen, die Angaben zu der Person oder dem möglichen Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221-229 0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 14 zu wenden. (md/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell