POL-PPWP: Renitenter Lokal-Besucher

Kaiserslautern (ots) - Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in der Schillerstraße am Werk. Am Montag fiel Bewohnern eines Mehrfamilienhauses auf, dass mehrere Kellerabteile aufgebrochen wurden. Eine Überprüfung vor Ort ergab: Mindestens drei Kellerräume wurden gewaltsam geöffnet. An zwei weiteren fanden sich entsprechende Spuren, hier scheiterten die Täter aber offensichtlich. Was genau gestohlen wurde, muss ...

mehr