POL-PPWP: Mit dem Joint im Auto...

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Auto ist am Montag in der Straße "Am Pulverhäuschen" zerkratzt worden. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2150. Wie die Nutzerin des Pkw der Polizei meldete, hatte sie ihren Hyundai i30 am Morgen gegen 8.20 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 5a am Straßenrand abgestellt. Als sie am Nachmittag kurz nach 16 Uhr wieder zu ...

mehr