Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Kellerräume aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in der Schillerstraße am Werk. Am Montag fiel Bewohnern eines Mehrfamilienhauses auf, dass mehrere Kellerabteile aufgebrochen wurden.

Eine Überprüfung vor Ort ergab: Mindestens drei Kellerräume wurden gewaltsam geöffnet. An zwei weiteren fanden sich entsprechende Spuren, hier scheiterten die Täter aber offensichtlich. Was genau gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Auch die Tatzeit lässt sich aktuell - aufgrund unterschiedlicher Angaben der Betroffenen - nicht eindeutig festlegen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu zwei Pkw-Aufbrüchen am Wochenende (wir berichteten: https://s.rlp.de/qJvvr). Hinweise auf verdächtige Personen bitte an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 369-2150. |cri

