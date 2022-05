POL-PPRP: Versuchter Betrug per WhatsApp

Ludwigshafen (ots) - Ein 48-Jähriger fuhr am 18.05.2022, gegen 18:00 Uhr, auf seinem Motorroller auf der Budapester Straße in Richtung Brüsseler Ring. Ein 37-jähriger Autofahrer wollte von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr der Brüsseler Straße einfahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Roller, wobei der Fahrer des Motorrollers stürzte und sich leicht verletzte. Rückfragen bitte an: ...

