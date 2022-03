POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Eisenbahnstraße

Ludwigsburg (ots) - Wohl ohne auf den Verkehr zu achten, rannte ein vierjähriges Kind am Montag gegen 15:30 Uhr in Gerlingen über die Hasenbergstraße, was in der Folge zu einem Unfall führte. Ein 33-jähriger Opel-Fahrer, der gerade im Begriff war von der Panoramastraße nach rechts in die Hasenbergstraße einzubiegen, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Das Mädchen stieß gegen die rechte Fahrzeugseite, wobei es ...

