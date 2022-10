Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Drei Autos an Verkehrsunfall beteiligt - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 04.10.2022, sind in Bad Säckingen bei einem Verkehrsunfall drei Autos zusammengestoßen, zwei Personen wurden verletzt. Gegen 16:00 Uhr war eine 58 Jahre alte Peugeot-Fahrerin beim Queren der Kreuzung Schulhaus-/Schillerstraße mit einem vorfahrtsberechtigten VW zusammengestoßen. Der VW prallte in die Seite des Peugeot, so dass dieser gedreht wurde und noch mit einem aus der Gegenrichtung herannahenden Hyundai kollidierte. Die Peugeot-Fahrerin verletzte sich leicht und suchte selbstständig einen Arzt auf. Dagegen wurde der 57 Jahre alte VW-Fahrer schwerer verletzt und musste in ein Krankenhaus. Im Hyundai wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 30000 Euro. Nur der Hyundai blieb fahrbar.

ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell