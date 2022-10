Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Unfallflucht durch silbernen Van - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Bereits am Samstag, 01.10.2022, zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr, kam es in der Dr.-Rudolf-Eberle-Straße in Höchenschwand zu einer Unfallflucht. Nach den bisherigen Ermittlungen war von der B 500 kommend ein Van in diese Straße eingebogen. Der Wagen geriet von der Fahrbahn und prallte gegen eine Straßenlaterne. Obwohl die Insassen noch den Schaden begutachteten, flüchteten sie danach von der Unfallstelle. Der Van soll silberfarben gewesen sein, möglicherweise ein VW oder Seat, und hatte Lörracher Kennzeichen. Der Van müsste sichtbar beschädigt sein wie auch die Laterne, an der der Sachschaden bei rund 3000 Euro liegen dürfte. Auf weitere Zeugenhinweise hofft der Polizeiposten St.Blasien, Tel. 07672 92228-0.

ma

