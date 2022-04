Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebisches Duo

Kaiserslautern (ots)

Weil sie beim Verlassen eines Modemarktes den Diebstahlalarm auslösten, sind Mitarbeiter des Geschäfts in der Fackelstraße am Dienstagnachmittag auf zwei Kinder aufmerksam geworden. Der 12-jährige Junge und das 13 Jahre alte Mädchen hatten eine Tüte des Hauses bei sich, in der sich mehrere Kleidungsstücke befanden. Wie sich herausstellte, hatte das "diebische Duo" allerdings nur die Tüte bezahlt, nicht aber den Inhalt. Doch nicht nur in der Tüte befanden sich gestohlene Klamotten, das Mädchen hatte auch mehrere Stücke übereinander gezogen. Die Etiketten hatten die beiden Langfinger entfernt; drei fanden sich noch in der Jackentasche des 12-Jährigen.

Zwar sind beide Täter aufgrund ihres Alters vor dem Gesetz noch strafunmündig, ihre Strafe erhielten die beiden jedoch noch vor Ort in Form eines Hausverbots für den Modemarkt. Beide Kinder wurden nach Abschluss der Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. |cri

