POL-FR: St.Blasien: Auto überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Am Ortseingang von Menzenschwand hat sich am Dienstagmorgen, 04.10.2022, ein Auto überschlagen. Der 86-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Kurz vor 10:00 Uhr hatte er möglicherweise aufgrund eines geplatzten Reifens die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Der Wagen kippte auf die Seite, rutschte von der Straße und überschlug sich an einer Böschung. Wieder auf den Rädern stehend kam das Auto zum Stillstand. An diesem entstand ein Sachschaden von rund 20000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

