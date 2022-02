Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit einem verletzten Mann

Mannheim (ots)

Am Mittwoch, gegen 18 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Fahrer eines VW Golf in der Collinistraße in Richtung Renzstraße. Dabei fuhr auf einen verkehrsbedingten anhaltenden Porsche Panamera auf. Der ebenfalls 40-jährige Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Einsatz eines Rettungswagens war nicht erforderlich. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell