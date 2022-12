Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - E-Scooter gestohlen

In Norden ist am Mittwoch ein E-Scooter gestohlen worden. Zwischen 7.45 Uhr und 13.10 Uhr entwendeten Unbekannte das Elektrokleinstfahrzeug der Marke Ninebot aus einem Fahrradständer am Fräuleinshof. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Norden - Auto auf Parkplatz beschädigt

Die Fahrerseite eines Autos ist am Mittwoch in Norden zerkratzt worden. Nach ersten Erkenntnissen stieg eine derzeit unbekannte Frau auf einem Parkplatz in der Gewerbestraße in ihr Fahrzeug und beschädigte hierbei einen daneben geparkten roten Honda Civic. Die Frau entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr. Die Frau soll in einen schwarzen Geländewagen, möglicherweise ein Mitsubishi, gestiegen sein. Die Polizei Norden bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04931 9210.

