POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Graffiti

Am 4. November kam es gegen 23 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti am Fischmarkt 2 in Speyer. Durch einen Anwohner konnte eine Gruppe junger Männer dabei beobachtet werden, wie diese die Buchstaben "AMO" auf eine Tür aufsprühten. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

