POL-PDLU: Frankenthal - Kastenwagen sollte kurzgeschlossen werden

Speyer (ots) - 04.11.2022, 14:25 Uhr Mehrere Anrufer melden zwei weibliche Personen in der Maximilianstraße in Speyer, die angeblich für die Suppenküche, die Speyerer Tafel und ukrainische Kriegsopfer sammeln würden. Die 26jährige und die 44jährige Frauen aus dem Raum Frankfurt konnten, nach dem sie versuchten sich vor der eingesetzten Streife zu verstecken, in einem Buchladen in der Wormser Straße angehalten und ...

mehr