Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) - Unfallflucht - Mülltonnenunterstand beschädigt

Altrip (ots)

Am Samstag, den 05.11.22, ereignete sich gegen 11:45 Uhr eine Unfallflucht im Ahornweg. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug befuhr vermutlich den Ahornweg in Richtung Ziegeleistraße und stieß hierbei gegen einen Mülleimerkasten aus Stein im dortigen Kurvenbereich, der hierdurch um 180° gedreht und von seinem Stellplatz geschoben wurde. Das Fahrzeug entfernte sich samt Fahrer:in anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Auf Grund des Gewichts des verschobenen Mülltonnenunterstandes dürfte es sich um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben. Den, durch den Anstoß entstandenen, Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 1000EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail an die pischifferstadt@polizei.rlp.de zu geben.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell