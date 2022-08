Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Jugendliche mit Taschenmesser bedroht

Wegen Bedrohung ermittelt die Polizei Friedrichshafen aktuell gegen einen 32-Jährigen. Mehrere Jugendliche hatten den Mann, als dieser dabei war in der Innenstadt Pfandflaschen zu sammeln, angesprochen, um ihm weitere Flaschen zu übergeben. Der 32-Jährige fühlte sich durch diese Geste jedoch offenbar provoziert. Er soll ein Taschenmesser gezückt und sich im Anschluss bedrohlich gegenüber den Jugendlichen verhalten haben. Die alarmierten Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest, stellten bei der Durchsuchung zwei Taschenmesser sicher und erteilten ihm nach einer entsprechenden Ansage einen Platzverweis. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu.

Friedrichshafen

Radfahrer prallt gegen parkenden Opel und flüchtet

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 9.45 Uhr in der Neulandstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Radler war auf Höhe der Merkurstraße offenbar gegen einen geparkten Opel Combo gestoßen und gestürzt. Einem hinzugeeilten Zeugen gab er an, dass er lediglich einen Defekt an seinem Rad verursacht habe und suchte daraufhin in Richtung Ailinger Straße das Weite. Als der Zeuge den Schaden an der Heckklappe des geparkten Wagens sah, alarmierte er die Polizei. Die Beamten konnten dem flüchtigen Pedelec-Fahrer im Rahmen der Fahndung nicht mehr habhaft werden und bitten nun Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Der Mann wird als rund 55-60 Jahre alt und etwa 180 cm groß beschrieben. Er hatte graue kurze Haare, trug eine dunkle kurze Hose und war mit einem dunklen Pedelec unterwegs.

Friedrichshafen

Betrunkene Radfahrer gestoppt

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf zwei alkoholisierte Radfahrer zu, die Polizeibeamte am Montag gegen 1.30 Uhr in der Löwentaler Straße kontrolliert haben. Ein Jugendlicher pustete bei der Atemalkoholmessung rund 1,8 Promille, bei einem 44-Jährigen zeigte das Kontrollgerät sogar weit über 2,5 Promille an. Beide mussten die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sollte die Untersuchung den Verdacht bestätigen, müssen beide mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Langenargen

Stopp-Stelle überfahren - Unfall beim Auffahren auf die Bundesstraße

Mehrere tausend Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 23.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Oberdorf. Ein 28-jähriger Dacia-Lenker fuhr trotz des Stopp-Zeichens ohne anzuhalten auf die Straße in Richtung Lindau ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines nahenden Audi-Fahrers. Der 29-Jährige musste seinen Wagen in der Folge stark abbremsen, wich nach rechts aus um einen heftigen Auffahrunfall zu verhindern und touchierte den Dacia seitlich. An beiden Fahrzeugen entstand dabei jeweils rund 3.000 Euro Sachschaden. Beide Autofahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Kressbronn

Betrunken mit Motorroller gestürzt

Mit einer Strafanzeige muss ein 42-jähriger Mann rechnen, nachdem er am Sonntagmorgen auf der Langenhagener Straße betrunken mit seinem Motorroller gestürzt ist. Der Mann wollte von der L 334 nach links auf die Kreisstraße in Richtung Argenstraße abbiegen, touchierte dabei mutmaßlich die Verkehrsinsel und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme entdeckten die Beamten deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung des 42-Jährigen. Da die Atemalkoholmessung einen Wert von über drei Promille anzeigte, musste er eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Überlingen

Nach Parkrempler geflüchtet

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Sonntag zwischen 10.15 Uhr und 13.15 Uhr auf dem Parkplatz der Bodensee-Therme einen geparkten Hyundai Santa Fe am Heck beschädigt und danach einfach das Weite gesucht. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet unter 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise.

Markdorf

Blitzer beschmiert

Wie am Sonntagabend bekannt wurde, hat ein Unbekannter die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in der Ravensburger Straße beschmiert und dabei beschädigt. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Personen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

